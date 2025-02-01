В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с покупкой золотых слитков

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с покупкой и хранением золотых слитков. Об этом стало известно из Telegram-канала Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
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