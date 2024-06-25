После теракта в Дагестане проверят личные дела чиновников

Проверят и депутатов Народного собрания.Pr Scr vk.com/nakgov--> Глава Дагестана Сергей Меликов после двойного теракта в регионе поручил провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в республике.
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