Видео: как растения Петербурга реагируют на аномально теплый январь

Рассказал доцент кафедры ботаники и дендрологии Лесотехнического университета Доцент кафедры ботаники и дендрологии Лесотехнического университета Федор Чепик рассказал, как аномалии прошедшего месяца влияют на зелёные насаждения, сообщили сегодня в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.
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