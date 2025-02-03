Видео: как растения Петербурга реагируют на аномально теплый январь

Рассказал доцент кафедры ботаники и дендрологии Лесотехнического университета Доцент кафедры ботаники и дендрологии Лесотехнического университета Федор Чепик рассказал, как аномалии прошедшего месяца влияют на зелёные насаждения, сообщили сегодня в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.