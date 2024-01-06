Израиль просит поддержки других стран в ООН из-за Газы

Газета Axios сообщает о том, как Министерство иностранных дел Израиля требует от своих дипломатических представителей добиться поддержки других стран в отношении процесса в Международном Суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газы.
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