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Пеллегрино о ЧМ-2023 в Планице: «Это худший чемпионат мира, на котором я был. Организаторы не справились»

Лыжник Федерико Пеллегрино раскритиковал организацию чемпионата мира-2023 в Словении. Турнир проходит в Планице.

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