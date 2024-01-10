В какой праздник верующие говорят «Христос Воскрес» и что нужно отвечать Алёна ЮрьеваЭто древнее приветствие стало неотъемлемой частью христианских традиций, переживая века и оставаясь символом радости воскресения Иисуса Христа.
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