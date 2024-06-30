Кайбыч районы башлыгы мәктәпләрнең яңа уку елына әзерлеге белән танышты

Кайбыч районы башлыгы Альберт Рәхмәтуллин белән мәгариф бүлеге җитәкчесе Илмас Хәмидуллин Олы Тәрбит, Чүти, Мәлки, Хуҗа Хәсән, Олы Подберезье, Ульянково һәм Надеждино мәктәпләрендә, һәм балалар бакчаларында булды.
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