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Неадекватные новости. в Латвии объявили 9 мая днем памяти жертв на Украине

Неадекватные новости. в Латвии объявили 9 мая днем памяти жертв на Украине

Сейм Латвии утвердил 9 мая днем памяти погибших на Украине, запрещены мероприятия и салюты.Сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине.

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