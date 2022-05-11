Неадекватные новости. в Латвии объявили 9 мая днем памяти жертв на Украине

Сейм Латвии утвердил 9 мая днем памяти погибших на Украине, запрещены мероприятия и салюты.Сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине.
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