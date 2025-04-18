На ВДНХ начали подготовку фонтанов к новому сезону

В Останкинском районе начали подготовку фонтанов на территории ВДНХ к открытию нового сезона. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и Правительства Москвы со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
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