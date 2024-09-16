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В США до смерти боятся реакции России на план Запада — Эскобар

В США до смерти боятся реакции России на план Запада — Эскобар

Решение позволить Украине наносить удары вглубь территории России уже принято, однако Соединенные Штаты очень боятся ответной реакции Москвы, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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