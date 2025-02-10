Слуцкий: для части мигрантов необходимо провести повторный экзамен по русскому языку

Депутат направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину Иностранных граждан, которые получили сертификаты о знании русского языка от сторонних коммерческих организаций, могут обязать сдать повторный платный экзамен.
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