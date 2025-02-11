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"Альфа Банк" закупит оборудование для анализа большого объема информации

"Альфа Банк" закупит оборудование для анализа большого объема информации

"Альфа-Банк", арендующий около 250 специализированных стоек под data-центры (ЦОД) у одной из ведущих телеком-компаний, планирует закупить еще 250 стоек, уже разместил тендерный заказ и намеревается строить data-центры для размещения большого количества GPU - видеокарт, которые могут анализировать большой объем информации.

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