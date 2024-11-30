Reuters: армии Сирии приказано отступать из основных районов Алеппо

Сирийские боевики достигли центра Алеппо, пишет Reuters. По данным источников агентства, правительственные силы закрыли аэропорт и дороги в город, а сирийская армия получила приказ о «безопасном отходе» из основных районов Алеппо.
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