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Дворкович отказался вести заседание FIDE по вопросу снятия санкций с россиян

Дворкович отказался вести заседание FIDE по вопросу снятия санкций с россиян

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в воскресенье, 22 сентября, заявил, что не будет вести заседание Генеральной ассамблеи организации, на котором будет рассмотрен вопрос возвращения россиян на соревнования.

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Сергей Иванов
Сука еврейская
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