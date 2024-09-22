Дворкович отказался вести заседание FIDE по вопросу снятия санкций с россиян

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в воскресенье, 22 сентября, заявил, что не будет вести заседание Генеральной ассамблеи организации, на котором будет рассмотрен вопрос возвращения россиян на соревнования.
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