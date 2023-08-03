Уборка, сплавы и тренинги: молодежь Поморья приглашают в экологический лагерь

Принять участие в проекте «Экологический лагерь» могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.Проект «Экологический лагерь» включает два этапа: первый проходит в онлайн-формате, второй этап — выездной в удаленных районах Архангельской области.
Принять участие в проекте «Экологический лагерь» могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.Проект «Экологический лагерь» включает два этапа: первый проходит в онлайн-формате, второй этап — выездной в удаленных районах Архангельской области.
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