Директор подмосковного магазина задушил вора за кражу алкоголя

В городе Раменское Московской области открыто уголовное дело в отношении директора супермаркета. Мужчина задушил посетителя в подсобном помещении, сообщает пресс-служба управления подмосковного Следственного комитета.
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