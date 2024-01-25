Специалист Ефимочкин дал рекомендации по выбору товаров в киберпонедельник

Директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал о покупательских стратегиях, которые поспособствуют выгодным приобретениям в киберпонедельник, с 29 января по 1 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии