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Сбежавшие из России иноагенты становятся уголовниками

Сбежавшие из России иноагенты становятся уголовниками

Сбежавшие из России иноагенты становятся уголовниками Использованы материалы: РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Владимир Астапкович На этой же неделе, по данным "Известий", Генеральная прокуратура предложила запретить въезд в Россию иностранным гражданам, которые имеют прямое отношение к деятельности организаций, признанных в нашей стране нежелательными.

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