Романенко Петр Васильевич – родной дедушка помощника председателя Новоаннинского районного суда Денискиной (Романенко) Елены Ивановны.
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Романенко Петр Васильевич – родной дедушка помощника председателя Новоаннинского районного суда Денискиной (Романенко) Елены Ивановны.