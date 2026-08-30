Запрос Украины на ракеты спровоцировал в Токио ледяное молчание: Киев не дождался главного

ПЕКИН, 30 августа, ФедералПресс. Украинский запрос на современные системы перехвата обернулся для японского правительства мучительным выбором, итогом которого стал ледяной отказ на официальной пресс-конференции.
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