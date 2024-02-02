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Дело о стрельбе в «Гринвиче» ушло в суд. Виновным грозит 7 лет колонии

Дело о стрельбе в «Гринвиче» ушло в суд. Виновным грозит 7 лет колонии

В Екатеринбурге завершено следствие по делу о стрельбе в ТРЦ «Гринвич» 26 ноября. «Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, 1985 г.

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