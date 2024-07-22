Десятки пожаров произошли в Забайкалье за выходные

В Забайкальском крае минувшие выходные ознаменовались серией пожаров – всего 23 случая возгорания. Восемь из них были вызваны горящим мусором, который, если не тушить вовремя, может привести к более серьезным последствиям, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.