Идеальная женщина глазами российского мужчины

Позитив для оптимистовПолитикаИдеальная женщина глазами российского мужчины Недавно предстал пред мои ясны очи некий райдер идеальной женщины, согласно требованиям российских мужчин.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyС женщиной Никите повезло. Аккуратная, чистенькая, добрая и приветливая. Готовила отлично, любимые Никитины оладьи, тефтели, кисель, запеканку. Вот что попросишь – то и приготовит, безо всякого этого вашего «Я тебе не кухарка!». Убиралась, естественно, в доме сама, тоже безо всякого принуждения и требований приобрести робот-пылесос. Никогда Никиту за деньги не укоряла. Захочет он, к примеру, потратить все свои сбережения на машину – ну и пожалуйста! Хочешь внедорожник покупай, хочешь - трактор. Подарки женщина не любила. Немеркантильная была до ужаса, хоть в палате мер и весов размещай как безупречный эталон бескорыстия. Если принимала, то только приятные сувениры, сделанные своими руками. Открытку ей подпишешь – а она и счастлива, аж ушами себя хлещет по щекам от радости. Кстати, если Никита засматривался на девочек – не устраивала сцены ревности, а только посмеивалась. Насчет одежды – вообще не шмоточница. В одном платье может лет пять проходить, а то и семь. Куда мне, говорит, одеваться особенно? Не интересно это ей было. Да и косметикой не увлекалась. Гигиенической помадой только пользовалась, да брови иногда выщипывала. Обуви у нее было три пары, да одна сумочка. И прекрасно обходилась. Но самое главное – это характер. Характер золотой был у женщины. Даже если какая-то неудача – ни слова упрека, никаких истерик, визга оскорбленной самки. Всегда только Никиточка, Никитушка, радость моя, сердце мое, солнышко ненаглядное! Вот так обращалась к Никите. Вы, наверное, думаете, я сейчас Никиту ругать буду. Мол, абьюзер, инфантильная твоя душонка, эксплуататор хрупких девичьих кадров. Но нет. Не дождетесь. Я за Никиту только рада. Почему? Да потому что Никите 5 лет, он хорошо кушает, ходит в садик и главная в его жизни женщина это бабушка. Что для мужчины его возраста вполне себе достижение!NatalyЗнаете, о ком мечтают все мои знакомые мужики? О бабе попроще. Так часто слышу это выражение, что кажется, будто я ее своими глазами видела. Опишу, пожалуй. Начнем со внешности. Сразу скажу, что «баба попроще» — далеко не красавица, не Анжелина Джоли, на то она и попроще. Но есть в ней что-то такое, цепляет, и все тут… К примеру, гламурной стерве, женщине-мечте, не пристало иметь широкие бедра. Не за то деньги уплочены, чтобы стервь жрала чебуреки. А бабе попроще — можно. Чтобы подкрался сзади, как дал ей рукой по заднице — а она и не обиделась, смеется — заливается. Или, к примеру, грудь. Стерва с маленькой грудью — это какая-то недоделанная стерва. Пусть идет и доделывает свои маленькие сиськи, доводит до кондиции. Чтоб как на картинке в журнале Плейбой за август 1999 года. Раз назвалась королевой — будь королевой. А бабе попроще маленькие сиськи вполне можно. Пусть себе торчат соблазнительными гвоздиками под легким сарафаном. Пусть покрываются мурашками, когда баба вылезает из воды где-нибудь на диком пляже. Пусть слегка проглядывают из-под дешевой белой маечки. Бабе попроще все к лицу! Кстати, об одежде. Пока стервь требует от избранника сумку известной марки, бабе попроще на сумку вообще плевать. Есть она, да и ладно. Ну, раз уж есть, пускай будет миленькая. И одевается баба попроще в сегменте «масс маркет», особо не заморачиваясь. Купит три платья по 700 рублей, в обтяжку, и бегает в них весь сезон. А если ты случайно пролил на них красное вино, только ржет. Это же просто тряпка, не жалко! Лучше давай летом в Сочи махнем! Ногти баба попроще красит сама, если вообще красит, педикюр тоже сама делает, волосы у нее просто здоровые и чистые, безо всяких сложных укладок и локонов. Чем проще, тем лучше. Из макияжа на ней максимум тушь для ресниц. Ну, может еще стрелки рисует, и хватит. Познакомиться с бабой попроще, конечно же, просто. К идеальной-то бабе на хромой козе не подъехать. В ресторан ее пригласи, угости, ублажи, серенаду спой. А баба попроще — она и сама тебя найдет. Улыбнется тебе на улице. Засмотрится на тебя в очереди в супермаркете. Или подмигнет в фитнес-клубе. Добрая, приветливая, простая. Ты знакомишься, а она этому обстоятельству очень рада. Ей это также надо, как и тебе. Вести в ресторан бабу попроще не обязательно. Угощать неприлично дорогими винами и устрицами — тоже. Баба попроще летом с удовольствием с тобой прогуляется, а в холодное время года забежит в простую кафешку выпить чаю. Да хоть в пельменную. Бабы попроще часто водятся на дачах и в компаниях друзей. Ходят в походы, пьют домашнее вино, и вообще свои в доску. Девицы посложнее долго высчитывают, на каком свидании, все-таки, можно дать. На втором, или же на пятом? А бабе попроще на это дело наплевать. Простая, как две копейки. Когда ей захотелось, тогда и дала. Без излишних усложнений процесса ухаживания. И просто, открыто говорит, что от тебя в постели хочет. Ничего не скрывая. И с оргазмом у нее все ясно и просто. Не надо гадать, что это было — удовольствие или астма. Коварная стервь тебя мучает, треплет нервы, подсаживает на эмоциональные качели, никогда не знаешь, рада она тебе, или нет. Баба попроще всегда тебе рада. Всегда найдет для тебя время, ласку, внимание. Некогда ей тебе мозги пудрить. Дела у нее, а не тонкая душевная организация. Важный момент — баба попроще полностью самостоятельна. Подношений не требует, но стучать кулаком по столу и требовать располовинить счет за чашку кофе не будет из вежливости. А уж если ты принес букет цветов, у нее глаза горят так, будто ей личный самолет к ногам бросили. Прыгает от восторга, как щенок, кажется, еще немного, и лужу сделает. Словом, все в отношениях с ней просто, от, А до Я. Сплошная радость, и никаких проблем. Обычная, средней внешности, возраста и порочности женщина. Живет, работает, жизни и мужчинам радуется. Любит секс… Эх, найти бы такую…Комментировать
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