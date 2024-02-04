Депутат ГД Белик назвал слова президента Польши Дуды о Крыме шоком для Киева

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма.
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