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Пора заглянуть внутрь себя: ведический гороскоп для Скорпиона на 2025 год

Пора заглянуть внутрь себя: ведический гороскоп для Скорпиона на 2025 год

В год Зеленой Деревянной Змеи каждому из представителей зодиакального круга придется не просто. Скорпионам в 2025 году придется быть особенно внимательными к событиям, происходящим под надзором Вселенной.

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