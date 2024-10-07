Сабине Пантус угрожают: “Она зашла слишком далеко”

Ведущая программы «На самом деле» Сабина Пантус поделилась с подписчиками проблемой преследования. По словам 42-летней телезвезды, некая женщина из Приморского края начала угрожать ей, и ситуация переросла в конкретные действия.
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