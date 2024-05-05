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«Барса» пропустила 68 голов за 49 игр сезона – в XXI веке больше было лишь трижды. В Ла Лиге «Райо» с 15-го места и «Мальорки» с 16-го пропустили меньше

Вчера каталонский клуб проиграл «Жироне» (2:4) в матче 34-го тура Ла Лиги. Теперь у «Барселоны» 68 пропущенных голов в 49 матчах (43 – в Ла Лиге, 14 – в Лиге чемпионов, 7 – в Кубке Испании и еще 4 – в Суперкубке Испании).

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