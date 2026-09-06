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Не для каждого стола: диетолог рассказал, кому не рекомендуется есть тыкву

Не для каждого стола: диетолог рассказал, кому не рекомендуется есть тыкву

Особую осторожность специалист рекомендует соблюдать при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта Тыква считается полезным продуктом, однако при некоторых состояниях от нее лучше отказаться.

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