Маск высмеял новости о сотне детей Дурова: «Уровень новичка»

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X прокомментировал новость о том, что у основателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова более сотни биологических детей в 12 странах.
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