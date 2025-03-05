СК возбудил дело о покушении на убийство. "По данным следствия, в вечернее время 4 марта злоумышленник, находясь на Кронверкском проспекте, несколько раз выстрелил в свою знакомую.
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СК возбудил дело о покушении на убийство. "По данным следствия, в вечернее время 4 марта злоумышленник, находясь на Кронверкском проспекте, несколько раз выстрелил в свою знакомую.