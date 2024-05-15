«Тяжелая внутренняя ситуация»: почему Зеленский отменил визит в Испанию

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Леонид Ла Рошель

В Неспанию наркопюрер не поехал по двум причинам: Олэна сказала, что магазы Неспании не идут ни в какое сравнение с хранцузскими и ей там делать нечего, да и сам наркопюрер решил свои вопросы с дальнейшим проживанием, прикупив королевский особнячок в Гландоне, а из Наглии, как известно выдачи нет и там его не достанут. Ну Бандера то же так думал...