Ученые рассказали, что приведет к серьезным климатическим изменениям на Земле

Из-за повышения температуры на Земле произойдут серьезные климатические изменения. Для того, чтобы не допустить «переломного момента», необходимо к 2100 году достичь и поддерживать нулевой уровень выбросов парниковых газов, заявили авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.
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