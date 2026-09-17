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Аргументы и Факты

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Математик развенчал популярный миф об оптических иллюзиях Парфенона

Математик развенчал популярный миф об оптических иллюзиях Парфенона

Профессор Оксфордского университета Ален Гориэли с помощью математических расчетов развенчал известный миф о том, что изгибы и особенности колонн Парфенона в Афинах были созданы древними греками для коррекции оптических иллюзий.

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