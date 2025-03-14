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Самсонова уступила Соболенко в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Самсонова уступила Соболенко в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова не справилась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко и не смогла преодолеть барьер четвертьфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии 1000 в Индиан-Уэллсе.

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