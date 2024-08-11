Жестокий штурм Нарвы А. Е. Коцебу. Взятие НарвыНачало блокадыВ ходе кампании 1704 года Русская армия была нацелена на Нарву и Дерпт.
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Жестокий штурм Нарвы А. Е. Коцебу. Взятие НарвыНачало блокадыВ ходе кампании 1704 года Русская армия была нацелена на Нарву и Дерпт.
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