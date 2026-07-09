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Медицинская Россия

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Мурашко назвал участкового врача «квинтэссенцией» здорового долголетия

«Сегодня участковый врач — это квинтэссенция вашей здоровой жизни и вашего долголетия. Потому что настолько, насколько качественно вы посещаете врача, профилактические осмотры делаете, и насколько эти данные собираются, потом, возможности прогнозирования и рекомендаций становятся более персонализированными, более важными», — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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