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Lenovo готовит игровой компьютер IdeaCentre Gaming на платформе Intel Alder Lake

Lenovo готовит игровой компьютер IdeaCentre Gaming на платформе Intel Alder Lake

Китайская компания Lenovo, по сообщениям сетевых источников, в скором времени начнёт продажи настольного компьютера IdeaCentre Gaming 5, разработанного с прицелом на любителей игр.

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