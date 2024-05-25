СМИ узнали о погибшем генерале в деле экс-командующего Попова

В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, сначала фигурировал «совсем другой генерал», который погиб на «военной спецоперации», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)