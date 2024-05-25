СМИ узнали о погибшем генерале в деле экс-командующего Попова

В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, сначала фигурировал «совсем другой генерал», который погиб на «военной спецоперации», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.