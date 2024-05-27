На арену выходит Янукович

brigadier21 Snytsarienko

Сколько общался с народом в ДНР - никто за Януковича доброго слова не сказал, зато почти все припомнили, что свой бизнес он начинал в криминале как вор шапок, потом по нарастающей разные "серые" схемы и тот факт, что он вчистую про..ал Украину, чести ему не делает. То, что с ним ныне возятся - просто давление на нерв Зеленману и это правильно, пусть ночи не спит, за место на фонаре думы думает. Но и безвольного, замаравшегося по уши Януковича ставить - чистый бред, он не вывезет. Надо кого-то молодого, наглого, но прагматичного, что-бы и линию нашу гнул, и "берега" не попутал, и в криминале замечен не был, иначе в два счёта компроматом заткнут и начнут использовать в своих целях.