Давненько о нём не было слышно. Сколько? Да уж и не припомнится… И вот вдруг сообщение: в аэропорту Гомеля приземлился самолёт Януковича.
На арену выходит Янукович
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Сколько общался с народом в ДНР - никто за Януковича доброго слова не сказал, зато почти все припомнили, что свой бизнес он начинал в криминале как вор шапок, потом по нарастающей разные "серые" схемы и тот факт, что он вчистую про..ал Украину, чести ему не делает. То, что с ним ныне возятся - просто давление на нерв Зеленману и это правильно, пусть ночи не спит, за место на фонаре думы думает. Но и безвольного, замаравшегося по уши Януковича ставить - чистый бред, он не вывезет. Надо кого-то молодого, наглого, но прагматичного, что-бы и линию нашу гнул, и "берега" не попутал, и в криминале замечен не был, иначе в два счёта компроматом заткнут и начнут использовать в своих целях.
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4 час.
СЕРГЕЙ Лютов
О каких президенте и стране вы рассуждаете? Страны, как усраина не будет, области по очереди будут входить в состав России или (кто-то в другие страны), а с губернаторами и администрацией разберемся!
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1 час.
Зоя Копань
Правильно, чтобы и в мыслях не было такого названия как Украина от слова украсть! Может быть северо-запад этой продажной недостраны уйдёт Белоруссии!
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1 час.
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