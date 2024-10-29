Генерал ВСУ рассказал о коррупции в высших военных органах на Украине

На Украине в 2020-2021 годах был сорван оборонный заказ. Причиной этого стала коррупция в высших военных органах, заявил генерал-полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, передает РИА Новости.
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