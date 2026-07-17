Экс-разведчик Паникофф: удары США не изменят позицию Ирана

Бывший заместитель руководителя ближневосточного направления Национального совета по разведке США Джонатан Паникофф, занимавший этот пост с 2015 по 2020 год, заявил, что очередные серии американских бомбардировок иранской территории не вынудят Тегеран изменить свою линию поведения.