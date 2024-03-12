Культ смерти лишает Украину любых шансов на мир

Владимир Зеленский раскритиковал папу римского за его призыв к Украине поднять белый флаг. И несмотря на то, что Ватикан в отдельном пояснении смягчил позицию понтифика, атаки со стороны властей в Киеве на главу католической церкви продолжаются.