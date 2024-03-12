Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

51 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Байден антипод Никсона и в этом вся бЯда отношений РФ-США, ИмХо.Президент Байден ...
  • Mikhail Stepanov
    Ушло поколение политиков и людей, помнивших вторую мировую войну, к власти пришли манкурты и негодяи, воспитанные аме...Германия забыла о...
  • Betahon
    Да, тов. Курчатов, очевидно, ошибся в границах пролива им. Сталина между Канадой и Мексикой...Достаточно будет, если ...Канада как запове...

Культ смерти лишает Украину любых шансов на мир

Культ смерти лишает Украину любых шансов на мир

Владимир Зеленский раскритиковал папу римского за его призыв к Украине поднять белый флаг. И несмотря на то, что Ватикан в отдельном пояснении смягчил позицию понтифика, атаки со стороны властей в Киеве на главу католической церкви продолжаются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх