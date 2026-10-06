Правительство ЯНАО выплатит миллион рублей за уничтожение дрона

На Ямале уничтожен вражеский дрон, атаковавший топливно-энергетический объект. Правительство региона выплатит миллион рублей членам мобильной огневой группы за предотвращение атаки, при условии отсутствия повреждений защищаемого объекта.
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