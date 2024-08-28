Москвичи, самарчане и петербуржцы попали в топ-3 по торговле металлоломом

Регионами-лидерами по размещению металлолома на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) стали Санкт-Петербург, Москва, Самарская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область.
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