Чемпионат Германии. «Унион» против «Фрайбурга», «Бавария», «Лейпциг», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу

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В пятницу «Унион» примет «Фрайбург». В субботу «Бавария» сыграет с «Санкт-Паули» на выезде, «Байер» – с «Бохумом», «Боруссия» Дортмунд – с «Майнцем», «Лейпциг» примет «Боруссию» Менхенгладбах.