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Царьград

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Русскую экономику уничтожают "из-под прилавка": Торговые сети стали главным оружием

Русскую экономику уничтожают "из-под прилавка": Торговые сети стали главным оружием

Отечественные фермеры разоряются. Торговые сети, которые реализуют их продукцию, богатеют. Система устроена таким образам, что наш производитель подвергается "двойному контролю" и всё время штрафуется.

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Комментарии
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Maxim
X5 давно пора национализировать.. Плюс - создать параллельные, как в СССР сеть КООП, она кстати продавала напрямую от колхозов, в современной ЕС такая тоже есть, COOP, и гос. сеть на базе Военторга..
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1 м.
ВМ
Вениамин Мельников
В руках государства нет  важнейшей отрасли -торговли,торговля в руках запада,стран НАТО. Они диктуют нам товар ,цены и не только. О каком суверенитете может быть разговор.
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1 м.
T
Tigra07
А что вы хотели? Если с высокой трибуны очередной недоумок (ой, простите, - слуга народа) заявил что у нас &quot;олигархический капитализм&quot;. Переводя на понятный язык - кучка бандитов, которые грабят собственный народ. И которым глубоко безразлична жизнь этого народа.
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1 м.