Отечественные фермеры разоряются. Торговые сети, которые реализуют их продукцию, богатеют. Система устроена таким образам, что наш производитель подвергается "двойному контролю" и всё время штрафуется.
Русскую экономику уничтожают "из-под прилавка": Торговые сети стали главным оружием
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
X5 давно пора национализировать.. Плюс - создать параллельные, как в СССР сеть КООП, она кстати продавала напрямую от колхозов, в современной ЕС такая тоже есть, COOP, и гос. сеть на базе Военторга..
Ответить
1 м.
ВМ
Вениамин Мельников
В руках государства нет важнейшей отрасли -торговли,торговля в руках запада,стран НАТО. Они диктуют нам товар ,цены и не только. О каком суверенитете может быть разговор.
Ответить
1 м.
T
Tigra07
А что вы хотели? Если с высокой трибуны очередной недоумок (ой, простите, - слуга народа) заявил что у нас "олигархический капитализм". Переводя на понятный язык - кучка бандитов, которые грабят собственный народ. И которым глубоко безразлична жизнь этого народа.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии