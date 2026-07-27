Русскую экономику уничтожают "из-под прилавка": Торговые сети стали главным оружием

Maxim X5 давно пора национализировать.. Плюс - создать параллельные, как в СССР сеть КООП, она кстати продавала напрямую от колхозов, в современной ЕС такая тоже есть, COOP, и гос. сеть на базе Военторга..

ВМ Вениамин Мельников В руках государства нет важнейшей отрасли -торговли,торговля в руках запада,стран НАТО. Они диктуют нам товар ,цены и не только. О каком суверенитете может быть разговор.