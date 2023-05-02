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Глава МИД Приднестровья Игнатьев: миротворцы РФ останутся в республике в случае выхода Молдавии из соглашения об урегулировании

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: миротворцы РФ останутся в республике в случае выхода Молдавии из соглашения об урегулировании

Миротворческий контингент Российской Федерации останется на территории Приднестровья, если Кишинев выйдет из соглашения о мирном урегулировании конфликта в непризнанной республике.

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