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Боли в животе осенью: как пережить сезонное обострение гастрита и других проблем с ЖКТ

Боли в животе осенью: как пережить сезонное обострение гастрита и других проблем с ЖКТ

С приходом осени многие замечают, что живот начинает болеть чаще. У кого-то обостряется гастрит, у кого-то — колит, дисбактериоз или просто появляется тяжесть и вздутие.

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