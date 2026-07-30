Пирожки с луком, яйцом и фетаксой

Есть сочетания, которые никогда не надоедают. Воздушное тесто, зеленый лук и вареное яйцо — это классика, но если добавить к ним немного фетаксы, привычная начинка превращается в нечто совершенно особенное.
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