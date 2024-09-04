В России заявили о "ласковом и мягком" регулировании майнинга

В России можно добиться "плавного, ласкового и мягкого" регулирования добычи криптовалют, о чем рассказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов на дискуссионной панели в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
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